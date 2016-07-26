Читка со Слоновым, экополдник и голова-ластик: необычный четверг в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 18 мая.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в четверг красноярцев ожидает переменная облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днем 18 мая составит лишь 7 °C. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

В обновленной Молодежной библиотеке на Щорса пройдет беседа из цикла «Арсенал Великой Победы» (6+). На встрече расскажут о легендарной 78-й Добровольческой бригаде, формировавшейся в годы Великой Отечественной войны. Бойцами этого воинского формирования стали красноярцы-добровольцы, среди которых — Герой Советского Союза Алексей Васильевич Сосновский, художник Борис Яковлевич Ряузов и многие другие. В Красноярске именем 78-й Добровольческой бригады названа улица в Советском районе. Начало в 13:30.

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В Лофт-проекте «Краска» пройдет фестиваль здорового питания «Экополдник» (14+). Производители продуктов здорового питания представят чайные сборы, мед, безглютеновую продукцию, варенье из шишек, проростки семян, экопродукты, бионапитки, наборы диетического питания, различные каши и продукцию, приготовленную по старинным сибирским рецептам, а также с использованием современных технологий. Также пройдут презентации экологически чистой посуды из кукурузного крахмала, бамбука, сахарного тростника и лекции по правильному питанию. Начало в 15:00.

В 17:40 в Доме кино начнется международный фестиваль фантастического кино Sci-Fi Shorts (12+). Восемь научно-фантастических фильмов с разных ракурсов и в разной тональности рассказывают о более или менее далеком будущем, в котором виртуальное и реальное, живое и механическое, космическое и земное взаимодействуют все чаще и все труднее отделимы друг от друга.

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Музейный центр «Площадь мира» присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев» (12+). С 18:00 до 22:00 там представят программу, посвященную 30-летию музея и 100-летию Русской революции. Посетителей ждут экскурсии, лекции и разговоры, дискуссионная площадка, мастер-класс по фотопечати, кинопоказ, будут работать все экспозиции.

В кинотеатре Киномакс покажут фильм Дэвида Линча, вошедший историю американской культуры (18+). Картина «Голова-ластик» рассказывает историю нервного Генри, живущего в промышленном городке, состоящем из дыма, шума и теней. Герой вынужден жениться на своей подруге после того, как она заявляет, что беременна, и в итоге становится отцом маленького, не похожего на человека ребенка-мутанта. Начало сеанса 20:00.

В пространстве «Персонажи» (Перенсона, 29) пройдет читка в рамках проекта «Театральный синдром. По ролям» Фонда Михаила Прохорова и «Театра на Крыше». Артисты под руководством режиссера Андрюса Даряла прочитают произведение Бертольда Брехта «Круглоголовые и остроголовые». Как сообщают организаторы, в постановке будут участвовать известная журналистка Анна Прохорова и эпатажный художник Василий Слонов. Начало в 20:00.