«Основа» впервые провела «Деловую субботу» для дизайнеров и архитекторов

В Красноярске состоялся выездной семинар «Деловая суббота», организованный строительной компанией «Основа». Впервые мероприятие проводилось не для покупателей загородного жилья, а для профессионалов строительной сферы — на деловую встречу пригласили дизайнеров, проектировщиков, архитекторов города. Всего в поселке Удачном собралось около 20 специалистов.

Участники семинара обошли загородные дома, построенные в разных стилях — английском, американском, европейском и традиционно русском. Гости интересовались внешним и внутренним оформлением коттеджей, узнали о технологиях и особенностях малоэтажного строительства и побывали внутри домов, узнав секреты чистовой отделки.

«Мы впервые проводили семинар для этой целевой аудитории. Участники смогли побывать в уже заселенных домах и посмотреть, как живут люди в тихом и уютном коттеджном поселке со всеми удобствами. Также интересовались внешним оформлением территории — обсуждали варианты ландшафтного дизайна загородного дома, узнали, как украсить усадьбу с помощью зеленых насаждений и сделать искусственный водоем, расположенный на одном из участков», — рассказал один из организаторов «Деловой субботы» от компании «Основа».

В завершение мероприятия всех участников ждал вкусный шашлык на свежем воздухе и индивидуальные беседы с сотрудниками «Основы». «Деловая суббота» прошла в приятной дружеской атмосфере, а гости получили максимум полезной информации, отметили в компании.

«Основа» планирует продолжать семинары в подобном формате, желающих принять участие призвали следить за новостями и оставлять предварительные заявки на сайте.

Компания «Основа»:

пр. Мира, 19, корп. 1, 3-й этаж

тел.: 8 (391) 231-18-33, 8 (391) 288-26-26

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