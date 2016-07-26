Автомобилистов попросили объезжать развязку на Брянской

Транспортную развязку улиц Маерчака и 2-я Брянская в Красноярске сегодня заасфальтируют, сообщили 18 мая в пресс-службе ГИБДД.

Напомним, в середине апреля началось благоустройство двухуровневой развязки на ул. Брянская. Объект ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года, но из-за холодов часть работ отложили до потепления. Подрядчик должен установить бордюры и ограждения на транспортных кольцах, затем будет уложен асфальт там, где его не успели уложить до наступления холодов и там, где его успели разбить за зиму.

В ГИБДД сегодня сообщили: автомобилистов просят объезжать участок в районе транспортной развязки, потому что сегодня там начнется укладка асфальтового покрытия.

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«В связи с этим в районе развязки прогнозируется затруднение в движении. Автополицейские обращаются ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения для объезда участка, а также строго выполнять предписания дорожных знаков», — сообщили в пресс-службе.