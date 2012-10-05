«Росгосстрах» начал продажи нового массового продукта страхования жилья и имущества

В год своего 95-летия «Росгосстрах» намерен совершить качественный прорыв в одном из исторических видов страхования, с которого начиналась компания — в страховании жилья и имущества. В начале апреля во всех филиалах «Росгосстрах» стартовали продажи продукта «Юбилейный+» — доступного инструмента защиты жилья и имущества.

«Юбилейный+» — это весьма доступный по цене полис, который призван стать своего рода «прививкой» страховой культуры для миллионов владельцев загородных строений, открыть для них самый эффективный инструмент защиты финансового благополучия.

«Минимальная годовая стоимость страхования загородного дома или дачи в Красноярском крае по самым распространенным рискам („Пожар“ и „Cтихийные бедствия“) сопоставима с расходами на заправку одного полного бака автомобиля или ценой недорогой пары обуви! — говорит директор филиала компании „Росгосстрах“ в Красноярском крае Иван Крупянко. — При желании можно расширить пакет рисков и дополнительно застраховать отделку, имущество, получить уникально-выгодные условия страхования внешнего оборудования. Цена вырастет, но очень несущественно».

Особые условия страхования, которые подразумевает продукт «Юбилейный+», будут предлагаться новым клиентам только в 2017 году. Разрабатывая «Юбилейный+», компания не использовала заведомо заниженные суммы и оценки, свойственные так называемым «коробочным продуктам». За основу брались оптимальные расчеты по самым распространенным в стране стоимостным характеристикам строений — это позволила сделать статистика, накопленная компанией за без малого сто лет работы. При этом фиксированные значения страховых сумм по желанию клиента могут трансформироваться в индивидуальные расчеты.

Необходимость и важность имущественного страхования подтверждает статистика МЧС. Так, по данным МЧС России, в 2016 году на территории страны в жилом секторе произошло 97 063 пожара. Прямой материальный ущерб от пожаров в быту составил более 5 млрд рублей.

«Росгосстрах» является признанным лидером в страховании жилья и имущества граждан. За 2016 год филиал компании в Красноярском крае заключил более 54 тыс. договоров страхования имущества физлиц. В прошлом году клиентам по имущественному страхованию выплатили более 32,4 млн рублей, что на 16 % больше показателей годом ранее. Основная доля возмещения — более 90 % — была произведена по риску «Пожар».

Более подробную информацию можно узнать по тел. 8 (913) 532-95-95.

