Красноярцев позвали узнать тайны великих ученых на ночи музеев в «Парке чудес Галилео»

20 мая с 8 вечера до 2 ночи в красноярском познавательно-развлекательном центре «Парк чудес Галилео» пройдет международная акция «Ночь музеев — 2017».

Гости парка станут участниками специальной познавательной программы «Тайны 7 гениев».

На экскурсии красноярцам покажут экспонаты парка, связанные с известными учеными, а также расскажут интересные факты из их личной жизни. Среди них: Никола Тесла, Леонардо да Винчи, Альберт Энштейн.

В «Лаборатории» парка гости увидят яркие эксперименты, понаблюдают за опытами в огромном «Плазмошаре», посетят локации «Размах рук», «Цветомикс», «Кинодиск» и других. Также организаторы подготовили веселые развлечения в холле парка: фотографии в образе гениев, мастер-классы и подарки.

Цена детского билета — 350 рублей, взрослого — 450 рублей. Студентам и пенсионерам — 350 рублей. Билет в «Лабораторию» стоит 300 рублей. Для именинников при предъявлении документа вход бесплатный.