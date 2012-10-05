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Красноярцев позвали узнать тайны великих ученых на ночи музеев в «Парке чудес Галилео»
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Красноярцев позвали узнать тайны великих ученых на ночи музеев в «Парке чудес Галилео»

6+ для детей старше 6 лет
19 мая 10:00
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20 мая с 8 вечера до 2 ночи в красноярском познавательно-развлекательном центре «Парк чудес Галилео» пройдет международная акция «Ночь музеев — 2017».

Гости парка станут участниками специальной познавательной программы «Тайны 7 гениев».

Фото: «Парк чудес Галилео»

На экскурсии красноярцам покажут экспонаты парка, связанные с известными учеными, а также расскажут интересные факты из их личной жизни. Среди них: Никола Тесла, Леонардо да Винчи, Альберт Энштейн.

«Парк чудес Галилео»
Адрес: пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 27, стр. 4
Телефон: (391) 278-31-77
Сайт: krsk.galileopark.ru
«ВКонтакте»: vk.com/galileokrsk

В «Лаборатории» парка гости увидят яркие эксперименты, понаблюдают за опытами в огромном «Плазмошаре», посетят локации «Размах рук», «Цветомикс», «Кинодиск» и других. Также организаторы подготовили веселые развлечения в холле парка: фотографии в образе гениев, мастер-классы и подарки.

«Размах рук»
Фото: «Парк чудес Галилео»
«Иллюзион»
Фото: «Парк чудес Галилео»

Цена детского билета — 350 рублей, взрослого — 450 рублей. Студентам и пенсионерам — 350 рублей. Билет в «Лабораторию» стоит 300 рублей. Для именинников при предъявлении документа вход бесплатный.

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