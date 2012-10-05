В центре Красноярска закроют популярный ресторан

После 8 лет работы в центре Красноярска закрывается паб-ресторан «Мюнхен». Такие планы анонсировали учредители заведения на официальных станицах в социальных сетях.



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Но как следует из анонса прощальной вечеринки, уже в сентябре на тех же площадях планируют запустить другой проект — более современный, поскольку нынешний формат работы ресторана организаторы сочли устаревшим.

Прощальное мероприятие состоится 26 мая.

Напомним, паб «Мюнхен» находится по адресу ул. Урицкого, 94, и входит в комплекс ресторанов «Красноярск». В эту же есть входит популярный кафе-бар New York, рестораны Bangkok и Boho, а также ночной бар Amsterdam.