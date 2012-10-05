Молодой красноярец получил реальный срок за арендованную Sony PlayStation

21-летнего жителя Красноярска, который обманным путем завладел дорогой игровой приставкой, осудили к почти 2 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Напомним, жертвой молодого ранее уже судимого мошенника стал 36-летний мужчина, который решил сдать в аренду через интернет Sony PlayStation стоимостью более 30 тысяч рублей. На объявление откликнулся молодой человек, который взял на временное использование приставку, но в указанные сроки не вернул ее и перестал выходить на связь. При этом мужчины заключили официальный договор, приставку ее владелец сдал в аренду на неделю и получил за это тысячу рублей.

Материалы по теме «Осталась без рук, деньги нужны!»: как в соцсетях взламывают страницы красноярцев Советы IT-специалистов и примеры интернет-разводов

Владелец игрового гаджета обратился в полицию, злоумышленника задержали, и он признался, что изначально планировал продать приставку. Однако ее вернули пострадавшему, а против злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Накануне суд приговорил его к 1 году и 7 месяцам исправительной колонии общего режима. Отметим, санкция статьи предусматривала максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет