В Красноярске прошли очередные футбольные матчи «Лиги чемпионов бизнеса»

15 мая прошли в Красноярске прошли матчи четвертого тура корпоративного чемпионата по футболу «Лига Чемпионов Бизнеса».

В Дивизионе «А» «Бриз» и «КрайДЭО» провели один из лучших матчей чемпионата за три сезона, завершившийся вничью — 1:1. «РиноСервис» одержал первую победу, переиграв «Востсибнефтегаз» — 7:2, а драматичная встреча «Ермака» и «КрасЦемента» принесла итоговое равенство — 6:6.

«Очень рады первой победе. Это мой второй матч. К сожалению, два предыдущих пропустил. Хорошо, что помог команде. Все молодцы сегодня. Понятно, что в нашем дивизионе очень сильные соперники, но мы постараемся во втором круге дать им бой», — поделился впечатлениям от игры Павел Карих из команды «РиноСервис».

В Дивизионе «В» «НордСтар» одержал волевую победу на «Стальмонтажом» — 2:1, PegasFly не сумел ничего поделать с «Зенитом» — 1:4, а «СУЭК» сенсационно одолел лидера — «Сборную госслужащих» — 2:0.

«Наконец-то прервали неудачную серию. Выложились полностью. Не думал, что удастся сыграть на ноль, но героем себя не считаю. Вся команда молодцы, самоотверженно бились в защите. В будущих матчах постараемся сыграть на таком же уровне. Мы вернулись в гонку за призы», — рассказал игрок команды «СУЭК — Красноярск» Валентин Шевляков.

В Дивизионе «С» «Красфарма» и «КГНП» устроили настоящий праздник атакующего футбола, завершившийся победой первой — 6:3, «Акватерм», уступая после первого тайма, во второй половине сломил сопротивление «Радиосвязи» — 4:1, а лидер «Рич Фэмили» чудом спас ничью в матче с «Эльдорадо» — 2:2.

«Очень рад вновь участвовать в этом прекрасном чемпионате. Соскучился по игре, по команде. Был травмирован, поэтому не мог помочь ребятам раньше. Игра получилась очень сложной. Долгое время не удавалось забить, хорошо, что сумели переломить ход матча и добиться своей первой победы. Но это только начало. Впереди нас ждёт много поединков, и мы нацелены в каждом из них бороться за победу», — подвел итог игры Михаил Крюков из команды «Акватерм».

Фото предоставлены предоставлены агентством спортивных событий Fair-Play