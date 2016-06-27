Красноярцев позвали на чемпионат по ношению жён

В Красноярске начинается регистрация на самый необычный семейный спортивный праздник — V открытый чемпионат города по ношению жён, сообщили в пресс-службе главного управления по физической культуре, спорту и туризму мэрии.

В этому году соревнования пройдут 10 июня в рамках празднования 389 -летия Красноярска. Как и прежде, чемпионат состоится на острове Татышев, однако теперь местом станет его восточная сторона, травяная площадка между сценой и трибунами.

Принять участие в соревнованиях может любая пара, зарегистрированная в браке. Участников ожидает совершенно новая полоса препятствий, состоящая из необычных испытаний. Каких именно — организаторы мероприятия пока держат в секрете.

Побеждает пара, преодолевшая дистанцию за наименьший временной отрезок. Каким образом мужчина будет нести свою спутницу — пара решает сама. Главное, чтобы за время прохождения дистанции участница не касалась земли. Главным призом для пары-победительницы будет сертификат на 50 тысяч рублей на приобретение бытовой техники. За второе и третье места пары получат также сертификаты на 30 и 20 тысяч рублей соответственно.

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Напомним, что победителем первых трех чемпионатов города стала семья Колягиных — Мария и Василий. В четвёртом чемпионате семья Колягиных не принимала участие, новым победителем соревнований стала семья Клоцбах — Максим и Юлия.

Желающие поучаствовать могут отправить свои данные по электронному адресу: sport@admkrsk.ru. Телефон для справок: (391) 222 39 21. К соревнованиям допустят первые 50 пар, прошедших регистрацию. При регистрации необходимо предоставить копии паспортов супругов со страницей паспорта, где стоит штамп о заключении брака (в электронном виде). Во время проведения мероприятия комиссия начнёт работать за час до начала соревнований. Обязательным условием участия является наличие страховки. Застраховаться можно будет прямо на мероприятии, во время прохождения мандатной комиссии. Стоимость страховки на одну пару — 100 рублей.

Программа чемпионата города по ношению жен: