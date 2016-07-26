Реальный «Шантарам» и съезд бизнес-леди: пятница в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 19 мая.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в пятницу красноярцев ожидает переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем 19 мая составит 11°C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

В 11:00 в МТБЦ «Пилот» состоится конкурс женских предпринимательских проектов APEC Business Efficiency and Success Target Award (APEC BEST AWARD). Представительницы женского бизнес-сообщества Красноярска, Новосибирска, Кемерово, Барнаула и Бийска расскажут о себе: например, о том, как они вывели свое дело на этап безубыточности. Дополнительным бонусом для гостей и участников конкурса станут лекции от «акул бизнеса» из Москвы.

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Представители мэрии сегодня вновь расскажут красноярцам о дорожной ситуации в городе и стартующих завтра перекрытиях.

В 16:00 Советский район, первый в городе, открывает творческую площадку проекта «Окно в культуру». Гости мероприятия смогут послушать известные танцевальные произведения в исполнении Красноярского городского духового оркестра, а также преподавателей и учеников детской школы искусств № 10. Концерт для жителей пройдёт в сквере «Космонавтов», возле фонтана «Икар»

«На 2 дня в Новосибирск» — красноярцев приглашают на экскурсионно-театральный тур (14+). В программе: пешеходные экскурсии по Новосибирску, выставки и музеи. В театре «Красный факел» можно будет посмотреть один из лучших спектаклей — «Поминальная молитва», а в Новосибирском театре оперы и балета ценителей театра ждет премьерный показ «Бориса Годунова». Возвращение в Красноярск утром в понедельник. Стоимость от 8200 рублей, дополнительно оплачиваются билеты в театр, питание, трансфер по городу. Обязательна предварительная регистрация по телефону +7 (913) 567-14-05 или здесь. Место сбора: Железнодорожный вокзал Красноярск. Время: 19:00.

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В Особняке расскажут о нетуристической Индии (18+). Что нужно учесть, отправляясь в эту необычную страну? Как не допустить ошибок с визой, перелетом и культурным непониманием? Как найти волонтерский проект или стажировку? Об этом расскажут эксперты встречи: Наталья Дубашинская — журналист и путешественница, которая провела в Индии 7 месяцев, и Кристина Заплатина — координатор международных проектов, путешественница, побывавшая в 33 странах. Обязательна предварительная регистрация тут. Встреча Реальный «Шантарам» («Шантарам» — роман австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса, основное действие которого разворачивается в Индии) начнется в 19:30.

А чтобы позитивно встретить выходные, красноярцев приглашают на развлекательно-юмористическое шоу «Вечер Хорошего Настроения» (18+). В программе одни из лучших юмористов Красноярска, а также специальные гости. Формат сочетает в себе и stand-up шоу, и Comedy Club, плюс импровизации со зрителями. Место проведения: ДК Комбайностроителей. Начало в 21:00.