Красноярская телеведущая стала экскурсоводом на «Музейной ночи»

Известная красноярская телеведущая Елена Попенко выступила в роли экскурсовода на акции «Музейная ночь», которая 18 мая проходила в музейном центре «Площадь мира». Телеведущая познакомила красноярцев с экспонатами художественного проекта «Границы», созданного художниками из Казахстана, Грузии, Украины, Узбекистана, России и Германии при поддержке Гёте-института. Красноярск стал третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга, где выставка сделала остановку.

Перед началом звездный экскурсовод Елена Попенко коротко рассказывает собравшимся про замысел выставки:

– Молодые художники, представленные в выставке, до этого нигде не выставлялись. Многие из них живут в бывших союзных республиках. Но выставка эта не про территориальные границы, а, на мой взгляд, про выход из личной зоны комфорта.

На выставке были представлены 23 творческих проекта, среди которых коллекция посуды, видео и аудио инсталляции, караоке на азербайджанском, подборка обоев с изображенными на них космонавтами, поэтами и президентами России и Казахстана. Ярким отличием передвижной выставки «Границы» является также и то, что из города в город она кочует в больших деревянных ящиках черного цвета, в которых и выставляется в зале музея.

Where's the border? #diegrenze #граница #ночьмузеев2017 #krsk #krasnoyarsk Публикация от Pingvinium (@pingvinium) Май 18 2017 в 6:34 PDT

Некоторые части экспонатов гостям экскурсии можно забирать с собой, что многие с удовольствием и делали. Но особенно долго посетители выставки задерживались у свадебного платья от украинской художницы Алины Копицы, на котором была нанесена вся ее переписка с мужем. Дело в том, что муж Алины является жителем Швейцарии и чтобы доказать, что брак не является фиктивным, ей пришлось представить швейцарским властям распечатку разговоров с будущим супругом, как и множество других документов и доказательств. Гости подолгу изучали переписку нанесенную на платье. Некоторая ее часть была на русском языке.

Елена Попенко призналась Newslab.ru, что в роли экскурсовода она выступает впервые и делится своими ощущениями от выставки:

– Когда я вчера пришла знакомиться с выставкой, экскурсовод меня водила и я буквально влюбилась и поняла, что она действительно очень необычная. Очень интересно рассказывать про нее людям, со мной она очень резонирует. Это даже не сколько про границы, сколько про меня саму. Ты смотришь и что-то понимаешь лично про себя, – поделилась впечатлениями с Newslab.ru звездный экскурсовод Елена Попенко.

Главным партнером ежегодной акции «Ночь в музее», которая 18 мая проходила в музейном центре «Площадь Мира» и Красноярском краеведческом музее стал альтернативный оператор мобильной связи Tele2. Клиенты Tele2 получали бесплатный вход и напиток в качестве комплимента, также возможность взять с собой за компанию друга, который тоже пройдет на выставку бесплатно. Ознакомиться с экспонатами Красноярского государственного художественного музея имени В.И. Сурикова в вечернее время в рамках акции «Ночь в музее» жители города смогут и 20 мая. Бонусы для абонентов Tele2 в этот день также будут распространяться.