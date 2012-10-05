Newslab.ru и магазины профессиональной косметики «Каприз» выбрали победителя квиза о красоте

Интернет-газета Newslab.ru и сеть магазинов профессиональной косметики «Каприз» подвели итоги квиза о том, как привести себя в порядок перед вечеринкой с друзьями, походом в театр или в гости. Для того чтобы побороться за главный приз — летний набор косметики по уходу за волосами и телом Ollin Pina Colada — нужно было ответить на вопросы и опубликовать результат в социальных сетях.

Сегодня, 19 мая, среди всех участников, поделившихся результатом с хештегом #квизКаприз во «ВКонтакте», случайным образом был выбран победитель, который и получит подарок. В квизе победила Дарья Сизых.

В сети магазинов «Каприз» представлены все необходимые линейки средств по уходу за волосами, кожей лица и тела. Опытные консультанты подскажут оптимальное решение с учетом особенностей внешности и бюджета покупателя. Заранее определиться с выбором и ознакомиться с косметическими брендами можно на сайте «Каприза». Также здесь можно заказать доставку в любое удобное место.