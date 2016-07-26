Под Красноярском должник превысил скорость и лишился иномарки

Под Красноярском приставы арестовали автомобиль должника по алиментам, сообщили 19 мая в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по краю.

Мужчина задолжал дочери более 400 тыс. рублей, но выплачивать их не торопился и ограничивался лишь небольшими суммами. Пристав запретил ему выезд за границу и приостановил действие его водительских прав. Безответственный отец прятал от судебных приставов свой автомобиль — Kia Ceed 2014 года.

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«Он приобрел машину уже будучи должником и тщательно скрывал от судебных приставов, прекрасно осознавая, что в связи с неуплатой долга может автомобиля лишиться. Однако предвидеть все мужчина не смог. На выезде из Сосновоборска он был остановлен сотрудниками дорожной полиции по причине нарушения скоростного режима, а при проверке документов выяснилось, что водитель ограничен в праве управления автомобилем», — рассказали в пресс-службе.

Автомобиль должника арестовали и передали на ответственное хранение его бывшей семье. Кроме этого, нарушителю придется ответить за то, что он сел за руль во время приостановки действия его прав.