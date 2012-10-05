Бордюры в Красноярске меняли не по ГОСТу

На улицах Перенсона, Ладо Кецховели и 26 Бакинских комиссаров в Красноярске приостановлены работы по замене бордюрного камня из-за его несоответствия требованиям.

Напомним, этой весной в Красноярске стали массово менять дорожные бордюры. В некоторых случаях горожане удивлялись решению заменить практически новые камни. Сегодня глава департамента горхозяйства Игорь Титенков рассказал, что на двух улицах подрядчик устанавливал бордюрные камни несоответствующего качества.

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«В целом подрядные организации работают добросовестно. Но есть факт нарушения определенных норм. Буквально недавно рабочая группа выявила факт несоответствия бордюрного камня на улицах Ладо Кецховели и Перенсона. Работы там сейчас прекращены по бордюрному камню. Но это не повлияет в целом на график работы», — сообщил чиновник.

В пресс-службе департамента позднее добавили, что нарушения также выявлены на ул. 26 Бакинских комиссаров. «Документы на бортовой камень, взятый на испытания, не соответствуют ГОСТам», — пояснили суть претензий в департаменте, хотя в чем именно были отклонения — не уточнили.

На левобережных объектах работал подрядчик ПК «ДСУ», на правобережном — СПК «Сфера».