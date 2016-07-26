Дайджест Newslab.ru за 19 мая: Как сносят Николаевку

Ремонт Коммунального моста надеются начать в июне. Это хорошая новость, потому что еще совсем недавно звучали опасения относительно того, начнется ли он вообще. В числе препятствий назывались короткие сроки и сложности замены швов.

«Свадьба, диплом и привет, вольный Гамбург!»: как Настя покоряла Германию Newslab.ru продолжает искать красноярцев, которые решили круто изменить свою жизнь и уехать в другую страну. С Настей два года назад случилась именно такая история — она улетела с мужем в Германию. Как сделать первый глоток свободы, ужиться с немцами, слетать за 11 евро в Лондон, но потратить при этом 1200 на «коммуналку» — в её честном рассказе.

Чужие на охоте, хитрый призрак и Батлер — карьерист: кино на выходных Ксеноморфы снова охотятся на людишек, хедхантер строит карьеру, Мать драконов общается с призраком, а в коротком Sci-Fi метре антиутопию сменяет триллер.

«Здесь была Николаевка»: как сносят старинный квартал Красноярска. Недавно в Красноярске наконец-то взялись за постройку дорог к четвертому мосту через Енисей, который был сдан полтора года назад. Универсиада-2019 совсем скоро и темпы работ возрастают с каждым днем. В планах — снести значительную часть частного сектора в Николаевке и соединить выезд с моста с улицей Копылова. Фотограф Сергей Филинин запустил в небо квадрокоптер и выяснил, как стройка выглядит с высоты.

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