Британским зрителям покажут жизнь общины Виссариона и тувинских чабанов

Съемочная группа телеканала ВВС включит в фильм о России историю общины Виссариона, сообщил 19 мая житель Курагинского района Вадим Редькин.

В течение двух дней, 3 и 4 мая, съемочная группа канала ВВС работала в Курагинском районе, в двух поселениях общины Виссариона. Предполагается, что отснятый материал войдет в трехсерийный фильм о России — журналисты проедут для этого от Камчатки до Москвы.

«Обаятельные, корректные, вежливые и профессиональные ребята снимали в Петропавловке и на Горе сюжет о нашей жизни», — рассказал представитель общины. Он добавил, что известный в Британии телеведущий задавал такие вопросы, чтобы ответы на них были «информативны для всех».

Отметим, в прошлом году в Красноярске уже показывали фильм о Виссарионе, который сняли эстонские документалисты.

После Курагинского района съемочная группа переехала в Туву — с 5 по 8 мая журналисты посетили шаманское общество «Адыг-Ээрен», чабанскую стоянку и записали мастеров хоомея.

«Идея сериала — в показе разнообразия культурных укладов и традиций, взаимодействия человека с природой. Руководит съемочной группой ведущий сериала Саймон Рив, известный британский путешественник и телеведущий, который снимает фильмы для ВВС в разных уголках планеты, посетивший более ста стран мира», — пояснили в министерстве культуры республики.