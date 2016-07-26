Чистые игры, кухня в сквере и ночные музеи: активные выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, горожан ждет облачность и небольшие дожди. Температура воздуха днем в субботу 20 мая составит 15 °C, а в воскресенье 13 °C. Южный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

Суббота, 20 мая:

Утром красноярцев приглашают на командные соревнования по сбору и сортировке мусора «Чистые игры» (6+). Участники на время будут собирать бытовые отходы и получать за это баллы. Победит команда, собравшая большее количество мусора, который затем отправят на переработку. Регистрация на сайте. Место сбора команд — остров Молокова. Начало в 11:00.

Краевая библиотека зовет красноярцев и жителей города на пешеходную экскурсию «Вдоль по улице Ленина» (16+). Экскурсовод покажет и расскажет все о достопримечательностях улицы Ленина от сквера им. В. И. Сурикова до стадиона «Локомотив». Начало экскурсий в 12:00. Сбор на экскурсию в вестибюле библиотеки. Необходима предварительная регистрация по телефону (391) 211-36-42 или e-mail: per@kraslib.ru. Стоимость — 50 рублей.

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В сквере на Караульной горе все выходные будет проходить пикник с видом на город «Летняя кухня» (0+). Десятки ресторанов с едой со всего мира разместятся там. В этом году организаторы обещают сделать гигантскую раскраску, кинотеатр для собак, костюмированный заезд на велосипедах, соревнования по петанку и мини-гольфу, зоны настольных и подвижных игр. Старт работы кухни 12:00, вход бесплатный.

Также все выходные на парковке торгово-развлекательного центра «Планета» будет проходить I фестиваль автотюнинга «СибирьМоторШоу», где 150 лучших тюнинг-проектов со всей Сибири продемонстрируют свои инженерные и стилистические решения (0+). Официальное открытие состоится в субботу в 14:00, после чего красноярцы увидят конкурс групп поддержки, зажигательные танцы, выступление битбокс-квартета и многое другое. Вход по билетам.

В Музее-усадьбе Сурикова пройдет музейная ночь под названием «Глубокий синий» (18+). Цель ее — обратить внимание на гармоничное сосуществование человека и природы. Василия Сурикова вдохновлял синий цвет, по своим холстам он рассыпал крупные цветовые пятна глубокого синего, которые несли в себе контрасты чувств и состояний. В музее и под открытым небом сольются выставки, музыка, перформансы, медиа, экскурсионные квесты и простая прогулка по вечерней усадьбе. Начало в 18:00.

Музейная ночь под названием «Революция 1917. Частности» пройдет и в Музее-усадьбе Юдина (16+). Можно будет узнать, как на рубеже веков менялась мода и язык, поискать призраков, послушать отрывки из дневника красноярской гимназистки Екатерины Гайдукович и саундтрек революции и купить баранок и чаю по талонам. Подробная программа на сайте. Начало в 18:30.

К международной акции «Ночь музеев-2017» присоединится и Парк чудес «Галилео» с вечерней познавательной программой «Тайны 7 гениев» (12+). Посетить ее можно в любое время с 20:00 до 2:00.

Воскресенье, 21 мая:

21 мая Центр путешественников приглашает подростков 14-18 лет принять участие в историческом квесте «Сибирский острог». Командам нужно будет пройти 9 уровней: отыскать чек-поинты — зашифрованные места города — и выполнить задания. Чек-поинты расположены на территории Центрального района. Начало в 11:30. Точка старта — Театральная площадь (возле скульптуры «Львы»).

На Острове Татышев пройдет первый Всероссийский полумарафон для любителей и профессионалов «Забег». Одновременный старт дадут в 10 крупных городах России, в том числе и столице края. Дистанции: 3 км, 5 км, 10 км, 21,1 км. Начало забегов в 13:00.

В 15:00 в Доме кино Красноярский духовой оркестр представит программу, вобравшую в себя все самое яркое и интересное, что прозвучало в этом творческом сезоне (6+). Уходящий творческий год запомнился слушателям новыми программами и интересными проектами: прозвучало много музыки из кинофильмов в рамках Года российского кино, концерты памяти Муслима Магомаева и Эльдара Рязанова, яркие проекты «Рок-поп легенды» и «Мульт Soundtrack Battle».

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Любителей туризма приглашают на прогулку по скале «Красный гребень» (14+). Обязательно: правильная одежда по погоде, обувь на нескользкой подошве, горячий чай/кофе, перекус, репеллент от клещей. Дети до 18 лет только в сопровождении взрослых. Сбор группы в 18:00 на площади у здания администрации Свердловского района. Запись по ссылке.

Завершением выходных станет концерт российского рэпера и композитора Басты, также известного под псевдонимами Ноггано и N1NT3ND0 (16+). Место проведения: Гранд холл Сибирь. Начало в 19:00.