Восемь грозных иностранцев требовали у продавщицы 6 млн рублей

Восемь жителей ближнего зарубежья арестованы за хулиганство в Красноярске, сообщили в полиции города.

17 мая в павильон в центре Красноярска пришли 8 неизвестных мужчин и потребовали у продавца 6 млн рублей, которые им якобы должен владелец. Так как хозяин торговой точки отсутствовал, они забрали камеры видеонаблюдения и уехали в другой магазин того же предпринимателя. Продавец обратилась в полицию.

Стражи порядка установили, что всего участниками конфликта являются 14 граждан стран ближнего зарубежья в возрасте от 22 до 29 лет. Они были доставлены в отдел полиции для разбирательств. Восемь из них за мелкое хулиганство получили административный арест сроком от 2 до 11 суток.

Материалы по теме Краевой суд отказал бизнесмену Баталову в выплате 100 млн рублей за арест

В автомобиле, принадлежащем 29-летнему мужчине, были изъяты бейсбольная бита и металлический кастет. Владелец привлечен к административной ответственности по статье 20.8 КоАП (нарушение правил приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения оружия).

В отношении 22-летнего мужчины, подозреваемого в хищении видеокамеры, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства конфликта.