ЕГЭ вместо праздника и Дмитрий Дюжев: понедельник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 22 мая.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник красноярцев ожидает переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем 22 мая составит 22 °C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

Руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова сегодня расскажет о проведении последнего звонка в этом году — общем количестве выпускников, ограничениях на время гуляний, о том какие школы вместо праздника решили организовать подготовку к ЕГЭ и т. д.

В 15:00 в Культурном центре на Высотной (Свободный, 48) пройдёт открытый спортивно-оздоровительный праздник «Фестиваль возможностей» для представителей старшего поколения. В нем примут участие более 100 человек пенсионного возраста.

В 17:00 на крытом катке «Первомайский» (Парковая, 19) пройдет праздник в честь завершения хоккейного сезона (6+). На льду сыграют представители разных поколений, состоится матч хоккейных династий. Праздник позволит собраться вместе ветеранам, действующим игрокам, представителям клуба «Енисей» и болельщикам красноярской команды. Завершится он поздравлением с юбилеем легендарного хоккеиста и тренера Сергея Ломанова, которому в этот день исполнится 60 лет.

В большом зале Музыкального театра выступит известный актер театра и кино Дмитрий Дюжев с программой «Я люблю тебя, жизнь!» (6+). На концерте прозвучат знакомые шедевры советской и российской эстрадной музыки. Начало в 19:00.

На Футбол-арене «Енисей» пройдет игра чемпионата России среди женских команд по футболу (6+). Девушки из красноярского клуба «Енисей» примут на своем поле «Рязань-ВДВ». Начало матча в 19:30.