«Вышла на три минуты и пропала»: молодая красноярка таинственно исчезла ночью

В Октябрьском районе ночью таинственно пропала 25-летняя красноярка, сообщили 22 мая в общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск».

Вчера около 1:00 25-летняя Мария Лапоногова ушла из дома на ул. Сады, 6, и исчезла. Родные рассказали, что девушка обещала отлучиться на 3 минуты и оставила дома телефон и украшения. Позднее взволнованные родные нашли в ее комнате «записку с прощанием». Известно, что девушка увлекалась конным спортом, но на ипподроме ее уже давно не видели.

В МУ МВД России «Красноярское» информацию об исчезновении девушки подтвердили, сообщив, что заявление к ним поступило еще вчера. Некая записка в материалах дела действительно есть, но каково ее содержание — не разглашается. Полицейские начали поиски пропавшей.

Волонтеры просят жителей города обратить внимание на похожих девушек: рост пропавшей — около 160-165 см, темные волосы ниже плеч, темно-карие глаза и родинка над правой губой. Одета она была в мятно-зеленую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны и черные кеды.

Всех, кто мог видеть ее ночью, подвозить куда-либо или знает обстоятельства пропажи просят связаться с волонтерами по телефону 8-950-996-60-66, либо с полицией (391) 246-87-64, 249-01-48 и 102.

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