Красноярцам предложили выбрать самый доброжелательный маршрут

На сайте «НашКрасноярск.рф» вновь стартовало голосование за самый доброжелательный маршрут, сообщили в пресс-службе городской администрации. Напомним, в прошлом году горожане признали победителями в этой номинации сразу три маршрута общественного транспорта — № 52, № 36 и № 84.

Голосование пройдет с 22 мая по 9 июня. Красноярцам предложили выбрать маршруты, работники которых опрятно выглядят, вежливы к пассажирам и другим участникам дорожного движения, а их транспортные средства находятся в надлежащем санитарном состоянии.

«Качеству пассажирских перевозок департаментом транспорта уделяется большое внимание, проводятся всевозможные акции, направленные на улучшение условий обслуживания, налажена работа с обращениями граждан, развивается система информирования пассажиров. Голосование за самый доброжелательный маршрут — это еще один способ повысить уровень предоставляемых услуг. Надеюсь, что дух соревновательности будет способствовать улучшению работы обслуживаемых маршрутов», — отметил руководитель департамента транспорта Игорь Ким.

По итогам голосования перевозчик, чей маршрут получит наибольшее число голосов, получит благодарственное письмо департамента транспорта.

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«Город — это быстроразвивающийся организм, который постоянно требует к себе ответственного отношения во всех его сферах жизни. Без общественного транспорта сейчас трудно представить современный город, а его чёткая и слаженная работа необходима горожанам. Любой житель может оставить свое мнение и пожелание о работе транспортных маршрутов в городе. Думаю, вместе нам удастся сделать наш общественный транспорт комфортным и безопасным. Хочу обратить внимание, что на портале „НашКрасноярск.рф“ постоянно проходят опросы, результаты которых воплощаются в конкретные решения по улучшению качества услуг», — отмечает куратор проекта «Общественный контроль» Денис Кудуштеев.

Напомним, любой житель Красноярска может оставить жалобу на некачественное выполнение обязанностей перевозчиком на сайте «НашКрасноярск.рф» в рубрике «Общественный транспорт». Каждое обращение направляется в департамент транспорта для рассмотрения и вынесения предписания в течение 10 дней.

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