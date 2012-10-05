Штормовой ветер снова подует в Красноярске

Завтра, 23 мая, в центральных районах Красноярского края ожидаются порывы юго-западного ветра силой до 20 м/с. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

В главном управлении по ГО, ЧС и ПБ Красноярска попросили горожан соблюдать осторожность при передвижении по улицам.

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При усилении ветра советуют держаться подальше от рекламных щитов и лёгких конструкций, деревьев, не оставлять вблизи них автомобили. При сильном ветре опасно находиться возле линий электропередачи и подходить к оборванным проводам, напомнили специалисты.

Добавим, ветер принесет городу летнюю погоду: завтра синоптики Гидрометцентра прогнозируют до 27 градусов тепла, осадков не ожидается.

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