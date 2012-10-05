Дайджест Newslab.ru: Обнимашки, пробки и жара

«Вышла на три минуты и пропала»: молодая красноярка таинственно исчезла ночью. Девушка обещала отлучиться на 3 минуты и оставила дома телефон и украшения. Позднее взволнованные родные нашли в ее комнате «записку с прощанием».

Осторожно, меланома: всё о главной опасности лета Красноярцы живут в резкоконтинентальном климате: зубодробительные морозы сочетаются с жарким летом, и многие горожане умудряются за недолгий теплый сезон приобрести загар, которому позавидуют туристы из Таиланда. Но врачи-дерматологи не устают повторять, что ультрафиолет — опасная штука. И каждый сеанс облучения (под солнцем или в солярии) повышает ваши шансы на встречу с меланомой, злокачественной опухолью кожи.

«Ешь и смотри»: как красноярцы на пикник ходили. В минувшие выходные на Караульной горе — там, где часовня — во второй раз прошел городской праздник еды «Летняя кухня». Красноярцев угощали десятки ресторанчиков и фудтраков; работала аллея живописи, играла музыка, а добрые собачки охотно позировали для гостей. Мы выбрали самые классные кадры из ваших инстаграмов!

Рекорд по обнимашкам: как Универсиада начала искать волонтеров. В Красноярске стартовала кампания по набору волонтеров на XXIX зимнюю Универсиаду 2019 года. На праздник в Фанпарк «Бобровый лог» пришли около 500 человек, которые установили новый рекорд России по объятиям и сложили огромный логотип Студенческих игр. Смотрим, как это было!

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