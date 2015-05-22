Посреди дороги в центре Красноярска женщина с ножом ранила мужчину

Конфликт между мужчиной и женщиной на центральной улице Красноярска закончился серьезным ранением, сообщили 22 мая очевидцы происшествия.

Сегодня в 21 час в социальных сетях появилась информация о том, что на ул. Республики, на проезжей части, лежит окровавленный мужчина. Красноярцы предположили, что он стал жертвой ДТП, а сидящая рядом женщина — свидетель происшествия и, возможно, его спутница.

Однако в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю Newslab.ru пояснили, что мужчина стал жертвой нападения. По неизвестной пока причине женщина во время ссоры ранила его ножом в шею. Мужчину в тяжёлом состоянии с повреждением сонной артерии госпитализировали, медики борются за его жизнь.