Хор из 1500 человек споет в центре Красноярска

Завтра, в День славянской письменности и культуры, в Красноярске, на центральной площади, выступит полуторатысячный сводный хор. Он будет состоять из 69 хоровых коллективов (32 детских, 12 студенческих, 5 академических, 20 народных любительских коллективов). Также в концерте примут участие Красноярский духовой оркестр и симфонический оркестр Красноярского государственного театра оперы и балета.

На площади Мира прозвучат популярные песни отечественных композиторов и духовная музыка. Репертуар концерта подобран Министерством культуры Российской Федерации и включает 13 произведений, таких как Тропарь Пасхи, «Гимн в честь св. Кирилла и Мефодия» Чайковского, песни «С чего начинается Родина» (из кинофильма «Щит и меч»), «Летите голуби» и другие.

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За дирижерский пульт встанут Дмитрий Ходош (главный хормейстер Красноярского государственного театра оперы и балета), Анатолий Чепурной (главный дирижер театра оперы и балета), Валерий Шелепов (художественный руководитель и главный дирижер Красноярского филармонического русского оркестра им. А.Ю. Бардина).

Концерт состоится на площади перед Большим концертным залом (пр. Мира, 2Б) 24 мая в 17:00.