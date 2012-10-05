Дайджест Newslab.ru: Дешевая Турция и запрет рюмочных

Грусть-печаль! У красноярских детей отобрали карнавал на 1 июня! В этом году в чиновники все же запретили общественникам проводить традиционный детский карнавал, который уже 11 лет традиционно шествовал по проспекту Мира в День защиты детей. Мы разобрались, почему так случилось.

«В Турцию за 20 000!»: топ самых дешевых курортов для красноярцев Лето в Красноярск все-таки пришло. Проводить его в городе или выкраивать отпуск — дело хозяйское, но учтите, страхи о бесчеловечных затратах на заграничный отдых — всего лишь страхи. Мы выяснили, что улететь на многие курорты прямыми рейсами сегодня можно буквально за гроши!

Репортаж из соцсетей: Жаркие объятия Универсиады. Праздник прошел на выходных в Фанпарке «Бобровый лог» — там собрались ребята, желающие стать волонтерами XXIX зимней Универсиады 2019 года. Они установили новый рекорд России по объятиям и сложили огромный логотип Студенческих игр. Мы собрали из ваших инстаграмов лучшие фото о том, как это было!

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