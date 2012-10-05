Как узнать свою родословную и что покажет поп-король: среда в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 24 мая.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду красноярцев ожидает переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем 24 мая составит 29 °C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

Сегодня в Красноярске стартует Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности — Антитеррор». Участники представят на стендах беспилотники, водолазное снаряжение, продукцию бренда «Калашников» и многое другое. Зрелищными событиями станут показательные выступления сотрудников МВД по захвату «преступников» и освобождению «заложников». Торжественное открытие форума в МВДЦ «Сибирь» (Авиаторов, 19) намечено на 13:00. С программой можно ознакомиться по ссылке.

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В 18:00 в Центральном районе будут отмечать Международный день соседа. Праздник пройдет в сквере по адресу ул. 8-я Продольная/3-я Дальневосточная. В программе мастер-класс на спортивных снарядах от рекордсмена мира по подтягиванию на турнике, музыкальный подарок соседям от продюсерского центра и другие развлечения.

В 18:00 Центр продвижения молодежных проектов «Вектор» (Металлургов, 22а) приглашает красноярцев на бесплатный семинар-интенсив для представителей действующих некоммерческих организаций «Секреты успеха НКО». Чтобы стать участником, необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке: goo.gl/KzBo5G.

Бесплатный тренинг по актерскому и операторскому мастерству «Свободная камера» в 18:30 начнется в Медиа-коворкинге «Открытая студия» (18+). Регистрация участников тут.

В филармонии с программой-спектаклем «Я» выступит Филипп Киркоров (6+). За постановку шоу российского короля поп-сцены отвечала именитая интернациональная команда. Например, хореограф-постановщик Тони Теста (США), за плечами которого работа с Майклом Джексоном и другими суперзвездами, автор аранжировок и музыкальный директор Иван Кассар (Франция), много лет работавший с Ларой Фабиан, Джонни Холлидей, и другие. Начало программы в 19:00.

В 19:30 культурно-деловой центр «Особняк» приглашает всех желающих на бесплатную встречу с профессиональным генеалогом, членом Красноярского историко-родословного общества Денисом Барановым (6+). Открытая встреча «Семейная экспедиция и семейный слёт» — это диалог, где каждый сможет задать вопросы. Приглашаются все, кто хочет узнать, куда стоит обратиться, чтобы начать составлять родословное древо своей семьи.

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