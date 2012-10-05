Летние лагеря Красноярска готовятся к открытию сезона

В загородных лагерях Красноярска завершается подготовка к летнему сезону. Первый заезд детей запланирован на 1 июня, сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации города.

В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании в лагерях лицензированы медицинские кабинеты, проведен косметический ремонт, выполнены сантехнические работы, заключены все необходимые договоры, подобран персонал, приобретены электрогенераторы. Отметим, на проведение текущих ремонтных работ и подготовку учреждений к приему детей выделили 4 млн рублей. Сейчас специалисты берут пробы воды и почвы, проверяют состояние инженерных сетей, жилых и административных корпусов. Основная задача комплексной приёмки образовательных учреждений — обеспечение комфортного и безопасного отдыха детей.

«Требования, предъявляемые к работе учреждений в каникулярный период, прописаны в Стандарте безопасности отдыха и оздоровления. Он включает в себя санитарно-гигиеническую, пожарную, антитеррористическую и психологическую безопасность. На пришкольных площадках будет действовать пропускной режим. Во всех загородных лагерях установлена система видеонаблюдения, металлоискатели, тревожная кнопка, заключены договоры с частными охранными предприятиями, проведена противоклещевая обработка, сотрудники учреждений получили соответствующие документы, позволяющие работать с детьми. Заезд ребятишек в лагеря состоится в период с 1 по 10 июня. Пришкольные площадки во всех общеобразовательных учреждениях города откроются 1 июня», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

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Напомним, летом этого года по линии системы образования около 20 тысяч школьников будут охвачены различными формами отдыха. Более 6 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях, 12,5 тысяч детей — на пришкольных площадках, около 800 ребят отправятся в профильные лагеря экологической направленности. Все лагеря традиционно будут работать в 3-4 смены, пришкольные площадки будут работать в июне.

Кроме того, на базе 19 центров дополнительного образования будут работать разнообразные развлекательные и образовательные площадки. Любой ребёнок вне зависимости от места жительства сможет прийти на занятие или мастер-класс по декоративно-прикладному искусству, художественному творчеству. Сейчас составляется расписание занятий, графики опубликуют на сайтах образовательных учреждений и интегрируют в интерактивную карту дополнительного образования.

Напомним, стоимость путёвки в загородные оздоровительные лагеря в 2017 году составляет 16 666 рублей, родители будут оплачивать 30 % от стоимости, то есть 4 999,8 рубля. Пребывание детей в пришкольном лагере бесплатно, родители оплачивают только часть стоимости питания, эта сумма составляет 330,96 рубля. Внешкольные мероприятия, например, поход в зоопарк или в кино, оплачиваются отдельно.

По вопросам организации летнего отдыха родители могут обратиться в свои школы либо в районные отделы управления образования.