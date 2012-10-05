В Красноярске обсудят, как помочь женщинам с незапланированной беременностью

Психологи, помогающие женщинам с незапланированной беременностью, встретятся в Красноярске и обсудят многолетний опыт доабортного консультирования. 25-26 мая в столице края, в центре MixMax, состоится межрегиональная конференция «Механизмы профессиональной командной работы с семьей в ситуации репродуктивного выбора».

Как помочь женщинам и семьям, оказавшимся в сложной ситуации, обсудят около 300 специалистов — представители системы здравоохранения, ведомств, отвечающих за демографическую политику, психологи, специалисты по социальной работе.

Среди приглашенных — губернатор края Виктор Толоконский, министр здравоохранения региона Вадим Янин, председатель Общественного совета при Уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Андрей Коченов, председатель Общества сербско-русской дружбы и русской диаспоры (Нови Сад, Сербия) Радойка Ковач.

Также в рамках конференции тем, кто внес значимый вклад в помощь семьям, оказавшимся в ситуации выбора, торжественно вручат премию «В благодарность за сохраненные жизни».

«Актуальность проведения конференции вызвана тем, что демографические вопросы стоят для нас чрезвычайно остро: для простого воспроизводства населения коэффициент рождаемости должен быть 2,2, в России он сегодня составляет 1,78, что свидетельствует о демографическом кризисе, в котором мы находимся. Доабортное консультирование — это самый эффективный и малозатратный способ увеличения рождаемости. Эти дети уже существуют, нужно только помочь им родиться», — подчеркивают организаторы — представители Ассоциации психологов женских консультаций.

Также отмечается, что именно в Красноярске 10 лет назад открылся первый кабинет психологической помощи женщинам с незапланированной беременностью. Опыт оказался успешным, получил поддержку Минздрава России и стал развиваться в других регионах.

Материалы по теме В Красноярске врач уволилась после беседы со священником об абортах

На сегодняшний день с апреля 2007 года в Красноярске сохранено 3770 беременностей. Дети, жизнь которых удалось сберечь в первый год работы, заканчивают второй класс. Всего в России в результате работы в этом направлении сохранено более 105 000 беременностей, а при условии полномасштабной реализации механизма психологического доабортного консультирования можно каждый год иметь увеличение рождаемости от 80 000 человек, заявляют специалисты.

Открытие намечено на 9:30 25 мая, место проведения — выставочно-деловой комплекс MixMax (Телевизорная, 1, строение 9). Вход свободный.