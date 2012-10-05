Дайджест Newslab.ru: Горящие леса и откровения уборщицы

«Горят улицы!»: из-за пожаров перекрыта трасса Красноярск — Енисейск. В районе Лесосибирска из-за горящей травы и леса перекрыли движение по трассе Красноярск — Енисейск. По данным пользователей соцсетей, пожары бушуют в поселке Стрелка под Лесосибирском. «В Стрелке горят улицы! Очень серьёзно», — рассказали местные жители. Лесосибирцы сообщают и о сильном ветре.

«В квартирах творятся жуткие вещи»: откровения красноярской уборщицы Уборщицы — серые кардиналы наших квартир и офисов, без которых жизнь, откровенно говоря, была бы значительно хуже. О профессии технички мечтать не принято, но есть и те, кто любит эту работу вопреки всему. Мы поговорили с красноярской уборщицей Ольгой и узнали всё о тонкостях непростой службы.

«Носи джинсу и брей висок!»: выбираем самую стильную красноярку. Портал Woman’s Day решил выбрать самую-самую стильную женщину Красноярска, которая в любой ситуации выглядит шикарно и неотразимо. Мы предлагаем вам их лучшие фото — смотрите, выбирайте и голосуйте за свою любимицу!

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