Исторический матч для «Енисея» и японские сказки: четверг в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 25 мая.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в четверг красноярцев ожидает облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем 25 мая составит 19 °C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

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В 10:00 в Красноярске начнется Всероссийская научно-практическая конференция «Современные методы информационного противодействия терроризму» в рамках форума «Современные системы безопасности — Антитеррор». Участники обсудят обеспечение информационного противодействия терроризму, методы борьбы с терроризмом и экстремизмом при подготовке и проведении крупных международных спортивных мероприятий и т.д.

В 11:00 в Краеведческом музее совместно с Музеем истории мироздания (Дедовск, Московская область) начнет работу выставка «Астероидная опасность. Метеоритный дождь в Красноярске» (0+). Гости смогут разглядеть самые известные российские метеориты, среди которых, конечно же, челябинский, кроме того, увидеть следы крупных ударных событий. Особое внимание на выставке уделено самому известному из числа российских метеоритов — «Палласову железу», найденному в 1749 году в Красноярском крае. Экспозиция, посвященная этому уникальному метеориту, раскрывает историю обнаружения и изучения метеорита, впоследствии сыгравшего одну из главных ролей в истории рождения самой науки метеоритики.

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В 18:30 в зале торжеств БКЗ (пр. Мира, 2б) наградят победителей и финалистов VII Всероссийского ежегодного конкурса «Товарный знак года 2017».

Красноярский волонтерский центр «Доброе дело» (Красномосковская, 42) сегодня проведет «Фестиваль сказок». В этом году организаторы выбрали тему японских народных сказаний и легенд. Всем гостям предложат окунуться в сказочную атмосферу, для этого на территории центра будет работать несколько площадок, где участники узнают особенности японских сказок, смогут нарисовать и угадать иероглифы, сложить оригами, а также приобщиться к традиционной чайной церемонии, научиться технике скрапбукинга и даже потанцевать. Начало в 19:00.

В 19:30 на Центральном стадионе состоится стыковой матч футбольного клуба «Енисей» за право выхода в Российскую футбольную премьер-лигу (6+). Команда Андрея Тихонова сыграет против тульского «Арсенала». Напомним, что ФК «Енисей» впервые в своей истории завоевал бронзовые медали Футбольной национальной лиги по итогам сезона 2016/2017. В заключительном матче красноярцы в гостях обыграли «Нефтехимик» со счетом 2:0, чем и гарантировали исторический для себя результат. До этого наивысшим местом было восьмое в сезоне 2014/2015.

В The MODS bar пройдет презентация нового альбома группы 5’NIZZA (16+) «Ку», а также музыканты исполнят и любимые хиты. «Ку» — радушное приветствие после долгого отсутствия. Этот альбом — своеобразный всплеск, некий клубок впечатлений эмоциональных потрясений, переосмысленных взглядов на мир и жизнь в целом. Начало программы в 20:00.