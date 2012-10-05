За связь с 14-летней подругой из «ВКонтакте» парню грозит до 4 лет

В Хакасии мужчина попал под уголовное преследование за отношения с девочкой-подростком, сообщили 25 мая в Следственном управлении Следственного комитета по республике.

Встречаться 26-летний мужчина и 14-летняя девочка начали в январе этого года, после знакомства через социальную сеть «ВКонтакте». В начале марта вечером мужчина увез подругу кататься на автомобиле и на берегу реки Абакан в Аскизском районе, «зная, что девушка не достигла 16-летнего возраста, совершил с ней половое сношение, тем самым нарушил нормальное физиологическое и психически нравственное формирование личности несовершеннолетней».

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После того как о происшествии стало известно, правоохранители начали доследственную проверку, завершившуюся возбуждением уголовного дела по ч. 1 ст. 134 УК РФ (до четырех лет лишения свободы).

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления.