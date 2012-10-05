Дайджест Newslab.ru: Горящий край

Сегодня главная новость — пожары в Красноярском крае. Погибли три человека, еще 50 человек обратились за медицинской помощью — из-за стресса и ожогов, двое из них находятся под присмотром врачей. В краевой прокуратуре рассказали о третьем погибшем: его тело нашли в поселке Тиличет Нижнеингашского района, а также уточнили, что всего в регионе сгорело 136 домов.

«Мы окружены, горит всё!»: как полыхали Канск и Лесосибирск — посмотрите на подборку фотографий с места трагедии.

«Вам с сёмгой или косулей?»: топ-5 пельменей Красноярска Пельмени — морозильный запас хозяек-стратегов, семейное развлечение и настоящий символ Сибири. Пресное вареное тесто с начинкой из рубленого мяса или рыбы красноярцы любят и ценят, но для многих пельмени давно перекочевали в раздел быстрой еды из супермаркета. Я вышла на тропу борьбы с несправедливостью и проверила пять важных пельменных мест в Красноярске.

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