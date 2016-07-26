На выходных в Красноярске изменится погода

В ближайший уик-энд жителей Красноярска ждет переменчивая погода: первый выходной будет прохладным и сырым, а второй — жарким и ясным.

Сегодня и завтра Гидрометцентр обещает горожанам +15, +16 °C и дождь. При этом синоптики другого портала, gismeteo.ru, полагают, что в субботу будет холоднее — в их прогнозе в первый выходной значится лишь +13 °C.

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Однако уже в воскресенье температура значительно повысится — до +22, +23 °C. Осадков во второй выходной не ожидается, ветер сменится с юго-западного на северо-восточный и будет дуть со скоростью 2 — 3 м/с. Добавим, ночами будет прохладно: уличные термометры будут показывать +4, +7 °C соответственно.

Согласно предварительным данным, следующая рабочая неделя в Красноярске начнется с дождей и 27-градусной жары, но уже со среды температура снова начнет понижаться.