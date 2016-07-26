Талантливые школьники станут участниками отраслевых смен проекта «Школа Росатома»

Эксперты отобрали победителей мероприятий для талантливых детей проекта «Школа Росатома» в 2016-2017 учебном году, которые летом смогут принять участие в пяти отраслевых сменах в России, Болгарии и Финляндии. В числе победителей отмечены и представители Зеленогорска.

По результатам фестиваля-конкурса «Танцевальная лаборатория Росатома» участницы зеленогорского ансамбля современного танца «Скрим» Центра «Перспектива» Анастасия Агапова (физико-математический лицей № 174) и Софья Скворцова (гимназия № 164) награждены поездкой на отраслевую смену «Школы Росатома», которая пройдет с 3 по 17 июля в санаторно-оздоровительном комплексе «Камчия» в Болгарии.

По результатам метапредметной олимпиады в Болгарию поедут и ребята из физико-математического лицея № 174: Тимур Эсавулов, Дарина Нюд, Кристина Бугай и Матвей Колесов. В качестве юных журналистов участниками смены станут воспитанники объединения «ЮнКорр» Центра «Витязь», поощренные по итогам работы Медиапроекта «Атом ТВ»: Даниил Богданов (школа № 175) и Виктория Белогусева (школа № 172).

Все участники отраслевых смен «Школы Росатома» приглашаются для участия в них за счет средств проекта, включая расходы на проезд.

Стать участником отраслевой смены «Школы Росатома» в ВДЦ «Океан» (Владивосток) с 11 по 31 августа 2017 могут школьники, которые станут победителями конкурса юных педагогов. До 28 мая еще можно подать заявку. С положением о конкурсе можно познакомиться на официальном сайте «Школы Росатома».