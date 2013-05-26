На опасном перекрестке в центре Красноярска снова произошло ДТП с пострадавшими (видео)

На перекрестке ул. Ленина — Горького в Красноярске снова произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась сегодня в 6:50 часов утра, когда на проезжей части было немного машин.

На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, что Honda Stepwgn, ехавшая, по предварительным данным, на красный сигнал светофора по ул. Ленина, ударила в бок автомобиль Toyota Camry, пересекавший перекресток. От удара последняя иномарка отлетела на пешеходный тротуар, где в этот момент никого не было. Сразу же после столкновения к участникам аварии подъехала машина скорой помощи, которая стояла на том же перекрестке.

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, что «Хондой» управлял 27-летний водитель, а за рулем «Тойоты» находился 45-летний. Оба мужчины-автомобилисты были трезвы. 60-летней пассажирке «Хонды» оказали разовую медицинскую помощь.

Обсуждая ДТП, пользователи соцсети предположили, что водитель отвлекся на телефон или на что-то другое. «Невнимательных водителей стало очень много, из-за них происходят вот такие нелепые аварии на пустой дороге», — предположил один из интернет-пользователей. Напомним, на этом перекрестке систематически происходят подобные ДТП, некоторые из них заканчивались трагически. Там даже поменяли работу светофора — красный свет горит на пять секунд дольше, но и не спасает водителей.