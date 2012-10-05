Красноярцам предложили узнать преимущества жизни за городом от домовладельцев

Красноярцы, задумывающиеся о загородном строительстве, всё реже решаются на собственный дом без экскурсии на готовый объект. Как отмечают специалисты компании «Основа», горожане хотят увидеть итоговый результат строительства сразу — побывать внутри дома, почувствовать его атмосферу, пообщаться с жильцами реальных объектов.

Материалы по теме Компания «Основа» завершила строительство уникального дома в Удачном

«Очень часто мы сталкиваемся с тем, что люди просят показать им будущий дом в индивидуальном порядке, дать возможность пообщаться с жильцами и т. д. Мы предоставляем такую возможность и приглашаем посетить один из заселенных домов, построенный по каркасной технологии. Владельцы дома поделятся своими впечатлениями, плюсами и минусами, а также ответят на все интересующие вопросы в субботу, 3 июня, с 10 до 14 часов», — рассказали представители компании.

Получить подробную информацию, узнать место проведения экскурсии и записаться на нее можно через представителя компании «Основа» по тел. (391) 23-11-833.

ГК «Основа»

Пр. Мира, 19, корп. 1, 3-й этаж

загородом24.рф

karkas24.ru

woodex24.ru

ВКонтакте

Facebook