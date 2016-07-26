Мать получившего родовую травму младенца добилась компенсации

Красноярский краевой суд увеличил размер компенсации морального вреда в пользу жительницы Туруханского района, новорожденному сыну которой оказали некачественную медицинскую помощь.

В январе 2016 года 26-летняя девушка родила доношенного ребенка, при рождении врачи Туруханской районной больницы установили мальчику диагноз «тяжелая асфиксия, церебральная ишемия». Мать подала в суд на больницу, считая, что врачи оказали ей и ребенку ненадлежащую медицинскую помощь, в результате чего новорожденный получил родовую травму.

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Эксперты выявили недостатки тактики ведения родов и оказания реанимационной мероприятий ребенку. В частности, через сутки ребенка перевели на самостоятельное дыхание, что было преждевременным при тяжелой асфиксии. «При этом эксперты определили, что развитие патологического процесса у ребенка, включавшего ДЦП, исходил из внутриутробной гипоксии плода, а также перенесенной асфиксии в родах. Допущенные же недостатки медицинской помощи не сформировали, а лишь усугубили развитие неблагоприятных последствий для новорожденного», — говорится в материалах суда.

Районный суд обязал больницу выплатить женщине 50 тыс. рублей компенсации морального вреда, но она посчитала сумму заниженной. С ее доводами согласился Красноярский краевой суд и постановил увеличить сумму компенсации морального вреда до 100 тыс. рублей, а также взыскать в пользу женщины штраф за неудовлетворение ее требований в добровольном порядке — 50 тыс. рублей (50 % от присужденной суммы), всего 150 тыс. рублей. Судебное решение уже вступило в законную силу, рассказала пресс-секретарь суда Наталья Мишанина.