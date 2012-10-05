Дайджест Newslab.ru: Дорогой бензин и Таня из Парижа

Тревожная новость — ремонт главных улиц Красноярска дешевеет и запаздывает. Подрядчики ремонта улиц в центре Красноярска определятся только к середине июня. Чем это грозит — читайте здесь.

«Жизнь в Париже совсем не сахар»: как Таня во Францию влюбилась Newslab.ru продолжает искать красноярцев, которые решили круто изменить свою жизнь и уехать в другую страну. Сегодня у нас в гостях Татьяна Письман — в детстве она «заболела» мюзиклом «Нотр-Дам де Пари», буквально грезила о Франции и сделала всё, чтобы её мечта осуществилась.

«Скучать по школе не буду!»: в Красноярске прошли последние звонки. В красноярских школах для 12 тысяч выпускников 9 и 11 классов прозвучали последние звонки. Ребята не могли поверить, что школа осталась позади — лишь счастливо улыбались, шутили и делали смешные селфи.

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