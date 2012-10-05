В Красноярск и окрестности идут заморозки с сильным ветром

Ночные заморозки и ветер порывами ожидаются в Красноярске на выходных. Об этом 26 мая красноярцев предупредили специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ.

27 мая ночью по центральным районам Красноярского края ожидаются порывы северо-западного ветра 15-18 м/с. В городе температура ночью опустится до 0 ... +2 °С, пройдет небольшой дождь, в окрестностях возможны заморозки до −3 °С.

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«Специалисты рекомендуют населению при усилении ветра держаться подальше от лёгких построек, рекламных щитов, вывесок, деревьев, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте. На территории городских лесов, при отдыхе на природе, а также на дачных и приусадебных участках не разводите костры, не сжигайте бытовой мусор, сухую растительность, будьте осторожны при обращении со спичками и другими огнеопасными предметами, не бросайте непотушенные сигареты», — напомнили в управлении.