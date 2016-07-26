Планы на День города и история «Лолиты»: понедельник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 29 мая.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник красноярцев ждет переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем 29 мая составит 28 °C. Южный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

С 29 мая в Красноярске будет ограничено движение транспорта на улицах Тамбовская и Шевченко. Ограничение связано с ремонтом на железнодорожных переездах «Комбинат Ермак» и «Комбинат Сибирский». Работы будут проходить с 9:00 до 19:00. Полосы движения будут перекрывать поочерёдно на участках длиной 50 метров. На Тамбовской перекрытие будет в районе здания № 21/1, а на улице Шевченко — в районе здания № 50а. Ремонт завершится 31 мая.

В Доме офицеров в честь дня учреждения пограничной охраны работает бесплатная выставка, где представлены документы и артефакты, головные уборы и образцы обмундирования пограничников (6+). Отдельно выставлены исторические документы и фотографии, выписки из газет и так далее. Выставка начинает работу в 10:00.

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Сегодня красноярцам расскажут о праздничных мероприятиях, которые запланированы в столице края 5 по 12 июня. Напомним, в эти дни горожане будут отмечать День города и День России. Подробности читайте на Newslab.ru.

В пространстве «Персонажи» представят премьеру постановки по мотивам романа Владимира Набокова «Лолита» (18+). Начало спектакля в 18:00.