Тепло с грозой пообещали красноярцам

К концу недели температура воздуха в Красноярске немного понизится — первые дни июня будут теплыми, но не жаркими. В начале недели дожди преимущественно будут идти ранним утром, ночью или вечером — в эти дни ожидается переменная облачность, но со среды в городе будет облачно, а дожди пройдут и днем.

По данным Гидрометцентра, самыми жаркими станут понедельник и вторник — уличные термометры будут показывать +28 °C. В среду ожидается до +24 °C. В четверг и пятницу, 1 июня и 2 июня, синоптики этого портала прогнозируют +22 °C, а специалисты gismeteo.ru обещают в первые дни календарного лета +19, +20 °C. Ночи в первой половине недели будут очень теплыми: +14, +15 °C, а во второй половине в темное время суток температура составит до +11 °C.

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Ежедневно в прогнозах синоптиков значатся дожди, а в среду днем — первая гроза. Ветер преимущественно будет дуть с запада, в отдельные дни — с юга. Его скорость составит от 1 до 4 м/с — усиление ожидается в четверг.

Согласно предварительным данным, первые летние выходные и начало следующей рабочей недели будут жаркими — синоптики обещают 30 градусов.