Мечты о метро и Арбат в Ветлужанке: вторник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 30 мая.

По данным синоптиков Гидрометцентра, во вторник красноярцев ждет переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем 30 мая составит 28 °C. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

Сегодня красноярцам расскажут о старте летней оздоровительной кампании, количестве площадок для оздоровления детей, о том, как будет организована безопасность детей в загородных лагерях края и на пришкольных площадках. Подробнее читайте на Newslab.ru.

В Октябрьском районе пройдет большой праздник «Ветлужанский Арбат» (Мирошниченко, 4-6). С 16:30 начнут работу мини-площадки, где жители микрорайона смогут получить консультацию психолога, логопеда, дефектолога, социального педагога. Также проконсультироваться можно будет с представителями отдела занятости, пенсионного фонда, юристами, инженерами управляющей компании, обслуживающей дома в этом микрорайоне. Для всех участников праздника подготовлено много интересных сюрпризов и развлечений. Детей и взрослых ждут мастер-классы по изготовлению детских игрушек, поделок из бумаги, кукольный театр и пескотерапия.

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Молодежный центр «Зеркало» приглашает молодых красноярцев в возрасте от 18 до 30 лет принять участие в интеллектуальном квизе «Красноярское метро» (18+). Такое название выбрано не случайно, Красноярск нуждается в таком виде транспорта уже давно, и организаторы решили предоставить его красноярцам в виртуальном пространстве. Место действия: Бар «Огонь и лед», участие бесплатное, но нужна заблаговременная регистрация. Начало действа в 18:30.

В Медиа-коворкинге «Открытая студия» пройдет встреча с популярным красноярским фотографом Михаилом Маклаковым «Правила и цели репортажа» (18+). Михаил расскажет о специфике репортажной съемки, поделится личным опытом, а также разберет фотографии участников — для этого с собой на флешке нужно взять 5-10 лучших фотографий. Для участия необходима предварительная регистрация по телефону (391) 262-78-08. Начало в 19:00.

В Филармонии выступит певица Юлия Герцева, которую называют русской жемчужиной на мировой музыкальной сцене (6+). Программа подойдёт любителям классической музыки, романсов и популярных песен прошлых лет. В программу «Гимн Любви», которую певица впервые представит в Красноярске, вошли популярные оперные арии, романсы, а также известные песни из репертуара Клавдии Шульженко, Марлен Дитрих, Билли Холидей и Фрэнка Синатры. Начало в 19:00.