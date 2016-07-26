Дайджест Newslab.ru: Самые богатые депутаты и откровения бармена

«Лидеры не поменялись»: депутаты Горсовета раскрыли доходы. Самый богатый депутат всё тот же -руководитель строительной компании «Сибиряк» Владимир Егоров отчитался о доходе в 271,5 млн рублей.

«Если девочка уже лежит — не наливаю»: откровения красноярского бармена (18+) Главный за стойкой любого питейного заведения — бармен, человек, знающий толк в алкоголе, миллион свежих сплетен и анекдотов. Мы поговорили с известным в узких кругах Красноярска барменом Андреем о секретах, заработках, любимых коктейлях красноярцев и приятных бонусах профессии.

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