Кардинальные перемены в школах и лучшие друзья человека: среда в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 31 мая.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду красноярцев ожидает облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем 31 мая составит 22 °C. Западный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.

Руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова расскажет, какие изменения ждут школьников в следующем учебном году. Красноярские школы отказываются от «классических» форм проведения уроков. Стандартная программа обучения массово заменяется на специализированную, профильную и корпоративную. В красноярских школах будут функционировать классы «МЧС-ресурс», медицинский, банковский, технологического предпринимательства, социального инжиниринга и многие другие. Подробнее — читайте сегодня на Newslab.ru.

В 12:00 начнутся вводные тестирования в летнюю школу английского в музейном центре «Площадь мира». Art English School in Мuseum — это языковое погружение в игровой форме. Развивать навыки общения на английском дети будут по темам: Museum, Public Art, Installation, Picture и Video Art. Занятия рассчитаны на детей 8-12 лет. Обучение платное, расписание по дням, стоимость и другие подробности можно узнать на сайте Музейного центра.

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В 14:00 красноярцев приглашают погрузиться в прошлое на празднике под названием «120 лет красноярскому кино» (0+). Откроет событие детский спектакль-комикс «Кино начиналось с поезда» о том, как появилось кино, каким был самый первый художественный фильм, как выглядели и вели себя первые зрители. Программа мероприятия включает в себя лекционный блок, показ первого в мире мультфильма, экскурсии, квест и дефиле в костюмах и платьях XIX века. Завершится мероприятие показом кинохроники, которую смотрели жители Красноярска 120 лет назад. Место проведения: Дом офицеров.

В 17:00 откроется выставка «Верные друзья», которая посвящена лучшим человеческим чувствам — любви, доброте, верности, состраданию — к лучшему другу человека: собаке. Собаки на картинах, представленных на выставке, охраняют границу, сопровождают человека на охоте, живут рядом с ним как равноправные члены семьи. Они самые разные — суровые, добродушные, полные щенячьего восторга, но всегда написаны с любовью и теплом. Место проведения: Красноярский художественный музей имени В. И.Сурикова (залы на пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 68).

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В кинотеатре «Киномакс» в 19:00 покажут балет Большого театра «Герой нашего времени». Постановка — это результат неожиданного творческого союза. В балете, в отличие от оперы, крайне редко прибегают к помощи театральных режиссеров, за все обычно отвечает балетмейстер. В «Герое» режиссурой занимался Кирилл Серебренников. Результат получился столь впечатляющим, что «Герой нашего времени» получил высшую театральную награду страны — «Золотую маску» в категории «Лучший спектакль года». Для зрителей показ — это, помимо всего прочего, возможность увидеть большее количество звезд Большого за один вечер. Балет, поставленный в год 200-летия со дня рождения Лермонтова, передает нервную, эмоциональную, трагическую суть произведения, которое принято считать первым в русской прозе лирико-психологическим романом.