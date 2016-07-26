В Красноярске школьник упал из окна многоэтажки

Следователи выясняют обстоятельства травмирования красноярского школьника при падении из окна 6 этажа. Как рассказали в ГСУ СК по краю, инцидент произошел сегодня днем на Взлётке, в настоящее время по данному факту проводится проверка, рассматриваются разные версии.

Известно, что 15-летний парень выпал из окна своей квартиры, расположенной на 6 этаже жилого дома по улице Батурина. Родителей школьника в это время дома не было. При падении парень получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице. В настоящее время следователи опрашивают его родственников и знакомых.