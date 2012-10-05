«Медведь-Восток» приглашает красноярцев на презентацию нового семейного внедорожника

3 июня в 11:00 официальный дилер SKODA «Медведь-Восток» представит красноярцам долгожданный первый семейный внедорожник. Участники презентации смогут одними из первых ознакомиться с новым SKODA Kodiaq и записаться на тест-драйв.

В программе мероприятия: специальная фотозона с дополненной реальностью (оригинальное фото с медведем), виртуальный тест-драйв с возможностью увидеть любую точку планеты, дегустация меда и варенья из еловых шишек, мастер-класс по сбору чая из сибирских трав, игры на лазерной арфе, выставка деревянных шкатулок и уникальных украшений с ювелирной смолой.

«4 июня в течение всего дня в более спокойной обстановке гости смогут окунуться в атмосферу дикой природы и удивительных открытий и напомнить себе, что даже в эру интернета и высоких технологий не может быть ничего лучше, чем пережить настоящее приключение вместе с семьей», — рассказали организаторы.

Особым событием станет испытание нового мобильного приложения FollowKodiaq. С его помощью клиенты смогут изучить преимущества автомобиля и увидеть на экране смартфона информацию о Kodiaq, наведя на него видоискатель камеры. Скачать приложение для IOS можно здесь, а для Android — здесь.

На презентации, а также всю неделю после нее — до 11 июня включительно — в дилерском центре будут действовать специальные предложения по сервису, особые цены на оригинальные аксессуары и особое предложение на автомобили SKODA.

Подробности можно узнать по телефону (391) 2-128-728, на сайте или в офисе дилера по новому адресу: ул. 9 Мая, 72.