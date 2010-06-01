«Через секунды голова закружилась»: в сарае нашли баллоны с опасным газом (видео)

В поселке Нарва в Манском районе боятся отравления хлором из-за найденных в сарае баллонов, сообщили 1 июня сами жители.

Находку жители поселка Нарва сделали в дощатом сарае на заброшенном производстве — там находятся 11 газовых баллонов зеленого цвета со слабо заметной маркировкой «Ядовитый газ». Обнаруживший баллоны мужчина рассказал, что сначала почувствовал странный запах.

«Там не минуты были, секунды прошли, закружилась голова. И мы убежали отсюда», — рассказал в эфире телекомпании житель Нарвы Сергей Бура.

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О находке сразу поставили в известность главу сельсовета и оперативные службы, но никто не приехал — ни для замера, ни для вывоза. В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю рассказали, что о ситуации знают, но утилизацией заниматься не будут:

«Обнаружены 11 емкостей по 50 литров каждая с неизвестной жидкостью, предположительно хлором. Вывозом и утилизацией емкостей будет заниматься собственник». Но завод находится в стадии банкротства, поэтому все затраты, скорее всего, лягут на сельсовет.