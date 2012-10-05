На предприятиях СУЭК проходят акции против курения

На предприятиях СУЭК проводится целый комплекс мероприятий, посвященный Всемирному дню отказа от курения. Напомним, 31 мая в календаре всех стран отмечено как Всемирный день без табака. Дата была учреждена в 1988 году на 42 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и с этого времени входит в систему всемирных и международных дней ООН.

На красноярских предприятиях Сибирской угольной энергетической компании, где с 2014 года действует социально-профилактическая программа «Рабочая среда, свободная от курения», сегодня проходит целый комплекс тематических мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню отказа от курения — флешмобы, конкурсы, викторины, работают так называемые «Площадки здоровья», где медики МСЧ «Угольщик» помогают всем желающим узнать содержание углекислого газа в выдыхаемом ими воздухе и кислорода в крови, определяют биологический возраст легких, а также угощают горняков витаминными сборами и кислородными коктейлями.

В последние годы борьбе с никотиновой зависимостью в СУЭК уделяется особое внимание. После принятия федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на всех предприятиях компании оборудованы удаленные от рабочих кабинетов места для курения, а благодаря программе «Рабочая среда, свободная от курения» усилен контроль за соблюдением норм закона всеми курящими сотрудниками. В коллективах возрождается традиция производственной гимнастики, регулярно проводятся различные акции, конкурсы плакатов и детских рисунков. С теми, кто решил отказаться от вредной привычки, плотно занимаются медики МСЧ «Угольщик»: с этой целью в управлении медицины труда СУЭК разработано специальное учебно-методическое пособие для медицинских работников компании по организации помощи в отказе от курения.

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Бороться с никотиновой зависимостью горнякам помогает депутат Госдумы РФ, боксер-профессионал и телеведущий Николай Валуев: на предприятиях СУЭК он участвует в акциях против курения и спортивных соревнованиях, направленных на дальнейшее укрепление здоровья шахтеров. Так, 10 июня спортсмен и политик откроет в Бородино Красноярского края, где располагается крупнейший в России Бородинский угольный разрез, турнир по футгольфу. Кроме сотрудников СУЭК участие в нем примут команда городской администрации, учащиеся профильных «шахтерских» классов, воспитанники спортивных секций.

Социально-профилактическая программа «Рабочая среда, свободная от курения» реализуется в рамках комплексной корпоративной программы СУЭК «Здоровье» и объединяет все возможные методы борьбы с никотиновой зависимостью — от медикаментозного лечения до пропаганды здорового образа жизни. Благодаря ее внедрению только за 2016 год более 250 сотрудников красноярских предприятий СУЭК отказались от курения, еще около 350 человек сократили потребление никотина.