Облученного железногорца отправили на обследование в московскую клинику

Работника Горно-химического комбината отправили в Москву после нештатной ситуации, подтвердили 1 июня в пресс-службе комбината.

Сегодня в Железногорске появились слухи о «серьезной аварии» на производстве, из-за чего якобы около 30 человек попали в больницу с повышенной дозой облучения. В пресс-службе Горно-химического комбината информацию о массовой госпитализации опровергли, но рассказали, что нештатная ситуация у них все же была.

У одного из работников МОКС-производства радиохимического завода Горно-химического завода в ходе планового регламентного обследования выявили повышенное содержание радионуклидов. Сведения о том, при каких условиях произошло облучение, в пресс-службе не сообщили, но заверили: причина кроется в личной неосторожности работника и нарушении им самим техники безопасности.

Самочувствие у железногорца хорошее, но руководство предприятия все же решило отправить его на дополнительное обследование в специализированный Федеральный медицинский биофизический центр имени Бурназяна.

«Ожидается, что в ближайшее время, после проведения уточняющего обследования, сотрудник вернётся к исполнению своих служебных обязанностей. Ситуация отработана по штатным регламентам. Нарушений в работе промышленного оборудования не выявлено, проводится работа по ужесточению контроля за соблюдением работниками норм и правил радиационной безопасности», — заверили в пресс-службе.

